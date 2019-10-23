Красногорск, , 17:31 — REGNUM Заключить под стражу просят суд следователи заместителя администратора хостела в Новой Москве, где в результате поножовщины были убиты двое постояльцев. Об этом 23 октября сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

Нападение на людей произошло около 05:50 мск 22 октября в одном из хостелов в деревне Дудкино. По данным следствия, заместитель администратора заведения, уроженец Курганской области 1993 года рождения, напал с холодным оружием на супругу администратора и нескольких постояльцев. В момент нападения мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В результате нападения два человека получили смертельные ранения, ещё шесть человек пострадали, из них четверо были госпитализированы. Мотивы нападения точно не установлены. По предварительным данным, конфликт возник из-за отказа посетителей дать нападавшему денег. Обстоятельства происшествия выясняются, расследование продолжается.

Следствие ходатайствует перед судом о заключении под стражу подозреваемого в совершении преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поножовщине, произошедшей в хостеле на территории СНТ «Дары природы» в деревне Дудкино.

Читайте ранее в этом сюжете: Резня в Дудкино: жертвы жили в хостеле, погибшая ждала ребенка