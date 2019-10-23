Москва, , 17:11 — REGNUM Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 24 октября. Об этом журналистам заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

МРОТ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завтра будет рассмотрен … очень важный законопроект, которым с 1 января 2020 года предлагается установить увеличенный Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 12 тыс. 130 рублей. Сейчас действует установленный с 1 января МРОТ в сумме 11 тыс. 280 рублей. Повышение на 850 рублей», — заявил Жуков.

Этот законопроект входит в так называемый «бюджетный пакет», то есть играет бюджетообразующую роль. Так, новый размер МРОТ уже учитывается при расчетах проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.