Чебоксары, , 16:57 — REGNUM В Яльчикском районе Чувашии вынесен приговор 18-летнему местному жителю, который обвинялся в убийстве 15-летней школьницы. На момент совершения преступления злоумышленнику было 17 лет. Он получил шесть лет колонии общего режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по республике Олег Дмитриев.

Школьница была убита вечером 13 мая 2019 года. Следствием и судом установлено, что в тот день она встретилась с обвиняемым в пустующем доме, принадлежащем его семье. Между ними произошла ссора.

«Злоумышленник избил ёе, а также нанес ей несколько ударов топором по голове. От полученных ранений девочка скончалась на месте происшествия. Для сокрытия следов преступления молодой человек на отцовском автомобиле перевёз тело на окраину села и сбросил в пруд», — сказал Олег Дмитриев.

Труп был обнаружен через двое суток в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Правоохранители отмечают, что на момент преступления обвиняемому было 17 лет.

Фигуранта уголовного дела Яльчикский районный суд признал виновным в убийстве, назначив шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Чебоксарах был вынесен приговор 17-летней жительнице, которую обвинили в убийстве 20-летней. Предварительно было установлено, что причиной стала ревность. Суд назначил шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

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