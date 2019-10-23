Волгоград, , 16:54 — REGNUM Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия 23 октября в Камышинском районе Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, около 16:00 на 461 км автодороги Р228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло лобовое столкновение автомашин «Лада Приора» и «Фольксваген Пассат». На месте аварии скончались водители обеих машин и пассажир отечественной легковушки.

Личности погибших устанавливаются. Сотрудники МЧС извлекли погибших из автомобилей, а также смыли разлившиеся горюче-смазочные материалы с проезжей части. Обстоятельства ДТП уточняются.