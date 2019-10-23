Касли, Челябинская область, , 16:49 — REGNUM В Челябинской области гражданин Казахстана получил срок за ДТП в котором погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Приговор вынес Каслинский горсуд. 29 ноября 2018 года гражданин управлял неисправным автопоездом. На территории Каслинского района он не учёл неисправности тягово-сцепного устройства прицепа и утратил контроль за движением транспорта. В итоге прицеп выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями.

Трое пассажиров и два водителя погибли. Здоровью ещё одного водителя был причинён легкий вред.

Суд назначил казахстанцу 4 года и 6 месяцев колонии-поселения. Также на два с половиной года ему запрещено управлять транспортом. Приговор пока не вступил в силу.