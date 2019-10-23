Чебоксары, , 16:19 — REGNUM В Канашском районе Чувашии устанавливаются обстоятельства гибели младенца, который скончался в больнице от полученных множественных ожогов. Проверяются различные версии происшествия, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Трагедия произошла 22 октября. В правоохранительные органы Канашского района поступило сообщение о смерти в больнице месячного мальчика, госпитализированного с множественными ожогами из-за «возгорания постельных принадлежностей в детской кроватке, в которой он находился». Несмотря на принятые врачами меры, он скончался.

«Как следует из материалов проверки, ребенок находился дома в одном из сельских населенных пунктов вместе с двухлетним братом. Их мать незадолго до этого вышла к соседке. Вернувшись, она обнаружила возгорание в кроватке, взяла оттуда сына, позвонила в скорую помощь и самостоятельно потушила огонь», — сказал Олег Дмитриев.

По его словам, в настоящее время проверяются различные версии причин возгорания.

«В том числе в результате неосторожного обращения двухлетнего ребенка со спичками, которые оказались в доступных для него местах», — отметил старший помощник руководителя ведомства.

Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся иные проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, данный вопрос был поднят 23 октября на заседании регионального правительства. Министр здравоохранения Владимир Викторов сообщил, что погиб ребёнок в возрасте одного месяца шести дней. По его словам, семья полная, живёт в «кирпичном доме, все условия есть».

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