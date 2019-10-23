Герат, Афганистан, 23 октября 2019, 16:34 — REGNUM 22 октября официальный представитель губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — Герат) заявил, что на территории этого региона боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит имам Кари Гулам Расул.
По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», имам был застрелен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Адраскан, когда он возвращался домой после вечерней молитвы.
По словам официального представителя губернатора провинции Герат, полиция вышеупомянутой провинции приступила к выполнению оперативно-розыскных мероприятий с целью определить текущее местоположение боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за убийство имама.
Имам Кари Гулам Расул был членом Совета улемов и видным религиозным деятелем уезда Адраскан провинции Герат.
На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.