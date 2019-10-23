Самара, , 16:08 — REGNUM Затонувший теплоход извлекли из реки Волги в районе пристани села Рождествено по требованию прокуратуры. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, затопленное плавательное средство было обнаружено во время проведения проверки исполнения законодательства об охране вод.

Теплоход, длиной более 25 метров и шириной 6 метров, принадлежал МП Самары «Трамвайно-Троллейбусное управление».

Отмечается, что судно является промышленным отходом, поскольку полностью разрушено и лишено своих целевых свойств. Природоохранный прокурор внес в адрес директора предприятия представление.

Однако, данные нарушения не были добровольно устранены собственником теплохода. Поэтому сотрудники прокуратуры обратились в суд, который согласился с доводами истца и удовлетворил иск в полном объеме.

Таким образом, предприятие обязали организовать утилизацию затонувшего плавательного средства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в данный момент акватория водного объекта очищена от полузатонувшего теплохода.