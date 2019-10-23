Ярославль, , 15:45 — REGNUM Жительница Ярославля Марина Тетерюкова, пострадавшая от падения снежной глыбы, подала гражданский иск к Федеральной службе исполнения наказаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сын пострадавшей Денис Тетерюков. Само происшествие случилось 1 февраля 2019 года на улице Большая Октябрьская в Ярославле. Как сообщало ИА REGNUM в результате падения снега женщина попала в реанимацию больницы имени Соловьева. Как рассказал сын пострадавшей, Марина Тетерюкова до сих пор находится на лечении. Женщина прикована к постели и частично парализована. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшему сотруднику федерального казенного учреждения «Главное управление по обеспечению деятельности оперативных подразделений ФСИН России» Сергею Суслову.

Место происшествия Yarnews.net

«У меня множество вопросов к следствию. В уголовном деле есть материалы состоявшегося 22 января служебного совещания внутри ФСИН, на котором начальнику Суслова Дмитрию Зайцеву якобы давались поручения обеспечить заключение контракта по уборке снега с кровли и прилегающей территории. Следователями тем не менее установлено, что такого поручения на деле не давалось. Не это ли фальсификация доказательств со стороны ФСИН?», — высказал мнение Денис Тетерюков.

Со слов сына потерпевшей известно, что в уголовное деле имеется акт выполненных работ по капитальному ремонту здания на улице Большая Октябрьская. По документам ремонт завершен 10 декабря 2018 года, почти за два месяца до падения снега с крыши данного дома.

«По этим документам кровля крыши со снегозадержателями, фасад здания сделаны, все работы внутри сделаны. И все официально сдано! В реале же после того, как снежная глыба упала на маму, на месте работали следственный комитет и полиция. Они допросили рабочих, которые там 1 февраля еще вели те самые работы» — добавил Денис Тетерюков.

Уголовное дело находится в производстве следственного управления следственного комитета России по Ярославской области. На данный момент расследование не завершено. Гражданский иск Марины Тетерюковой к ФСИН России будет рассматриваться 11 ноября районным судом в Ярославле.

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