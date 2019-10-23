Курск, , 15:23 — REGNUM В Курской области в третьем квартале 2019 года было выявлено 38 поддельных российских банкнот. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Чаще всего мошенники подделывают 1000-рублёвые и 5000-рублёвые купюры. За последние три месяца было выявлено по 13 таких купюр и ещё 10 купюр номиналом в две тысячи рублей. По одной подделке нашли среди 500-рублёвых и 200-рублёвых купюр.

По данным регионального отделения Банка России, в Курской области по сравнению с тремя кварталами 2018 года увеличилось количество поддельных банкнот номиналом в две тысячи рублей.