Самара, , 15:23 — REGNUM 51-летнего мужчину, который подозревается в передаче через посредника взятки сотруднику районной прокуратуры Самары, разыскивают в Самарской области. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба областного УФСБ.

По версии следствия, подозреваемый передал прокурору через посредника 1,5 млн рублей. Мужчина якобы предполагал, что за эти деньги прокурор будет способствовать изменению меры пресечения своему сыну и его сообщнику, которых обвинили в краже.

В сентябре 2019 года в отношении 51-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Обещание или предложение посредничества во взяточничестве». Задержать мужчину так и не удалось, поскольку он скрылся от следствия.

Местонахождение мужчины сейчас не известно. Отмечается, что в начале октября мужчину объявили в федеральный розыск.