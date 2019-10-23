Ужгород, Украина, , 15:19 — REGNUM В течение нескольких дней в Ужгороде выявлены 12 иностранных студентов с симптомами дифтерии, сообщило 23 октября информационное агентство «Укринформ».

Пабло Пикассо. Наука и милосердие. 1897

Как заявил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, в городе планируют проверить всех, кто контактировал с больными.

«В течение следующих нескольких дней мы должны обследовать дополнительно еще 121 человека из числа тех, кто мог контактировать с больными или носителями болезни», — рассказал он.

Чиновник отметил, что медики уже обследовали 44 человек, из которых трое также госпитализированы с симптомами дифтерии, а ещё у 12 человек анализ показал положительную реакцию на штамм возбудителя заболевания.

Поляк добавил, что защититься от дифтерии возможно только при помощи прививки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии. На одну область Украины не должно приходиться больше одного тяжелобольного.

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