Уфа, 23 октября 2019, 15:06 — REGNUM Сотрудник МЧС России во время отпуска спас пожилую женщину в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
По сообщению пресс-службы, в октябре 2019 года Бижбулякском районе Башкирии произошел пожар в жилом доме, в котором проживала одинокая пенсионерка.
По соседству с этим домом проживал огнеборец ПЧ-38 ФГБУ «6 отряд ФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» Анатолий Васильев, которой, находясь в отпуске, приехал в село Кистенли-Богданово навестить своих родителей.
По его словам, мужчина увидел в окно, что из соседнего дома идет черный дым и вырывается пламя. Зная, что в доме находится бабушка, он забежал в горящий дом и вынес ее на свежий воздух.
Односельчане помогли ему отнести женщину в безопасное место. К этому времени на место пожара прибыли спасатели МЧС России, которые потушили пожар. Благодаря действиям Анатолия Васильева в этом пожаре никто не погиб.
Отмечается, что сейчас решается вопрос о награждении Анатолия Васильева, который героем себя не считает, говоря, что просто выполнял свой долг.