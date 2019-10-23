Уфа, , 15:06 — REGNUM Сотрудник МЧС России во время отпуска спас пожилую женщину в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

По сообщению пресс-службы, в октябре 2019 года Бижбулякском районе Башкирии произошел пожар в жилом доме, в котором проживала одинокая пенсионерка.

По соседству с этим домом проживал огнеборец ПЧ-38 ФГБУ «6 отряд ФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» Анатолий Васильев, которой, находясь в отпуске, приехал в село Кистенли-Богданово навестить своих родителей.

По его словам, мужчина увидел в окно, что из соседнего дома идет черный дым и вырывается пламя. Зная, что в доме находится бабушка, он забежал в горящий дом и вынес ее на свежий воздух.

Односельчане помогли ему отнести женщину в безопасное место. К этому времени на место пожара прибыли спасатели МЧС России, которые потушили пожар. Благодаря действиям Анатолия Васильева в этом пожаре никто не погиб.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о награждении Анатолия Васильева, который героем себя не считает, говоря, что просто выполнял свой долг.