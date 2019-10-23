Люберцы, Московская область, , 15:01 — REGNUM В поселке Малаховка Люберецкого района ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом 23 октября сообщает РИАМО.

По предварительным данным, лабораторию организовал в арендованном гараже 21-летний житель области совместно со своей знакомой. При обыске гаража сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москва изъяли свыше 7,5 кг мефедрона и 250 литров реактивов для производства наркотических средств.

Продажа опасных веществ велась через интернет. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Подозреваемые арестованы, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Химкинский суд Московской области приговорил гражданку Израиля Наам Иссахар к 7,5 годам колонии за попытку провести в своем багаже через российский аэропорт «Шереметьево» 9,5 граммов гашиша.

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