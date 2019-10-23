Львов, Украина, 23 октября 2019, 15:01 — REGNUM В больницу Львова поступили 12 студентов, отравившихся перцовым газом, сообщили 23 октября в пресс-службе Национальной полиции Львовской области.
По предварительным данным, газ случайно распылила одна из студенток, которая зашла в комнату своего знакомого, чтобы забрать зарядное устройство.
Хозяин баллончика рассказал полицейским, что ранее купил его в интернете.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтавской области трое мужчин погибли, отравившись испарениями выгребной ямы. Их тела извлекали из ямы шесть спасателей и одна единица техники.
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