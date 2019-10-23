Майкоп, , 14:51 — REGNUM Иномарка с людьми упала с моста в Тахтамукайском районе Адыгеи. В результате происшествия погибли трое молодых людей, сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе МВД республики.

ДТП произошло около 02:20 на участке трассы между населенными пунктами Яблоновский и Энем. Установлено, что 23-летний водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина съехала с дороги и упала вниз с моста.

Двое пассажиров, которым было по 24 года, погибли на месте аварии. Водитель автомобиля был доставлен в медучреждение, где скончался от полученных травм.

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