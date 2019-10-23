Осло, , 14:47 — REGNUM Норвежская государственная полиция безопасности не считает наезд угнанной машины скорой помощи в Осло на людей террористическим актом. Об этом 23 октября заявил представитель данного ведомства Мартин Бернсно

«В настоящее время нет никаких оснований полагать, что это террористический акт», — приводит слова Бернсно норвежская газета VG.

При этом он отметил, что его ведомство будет оказывать муниципальной полиции помощь в расследовании данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM ранее, 22 октября неизвестный в столице Норвегии угнал машину скорой помощи с тремя санитарами внутри и совершил на ней наезд на нескольких человек.