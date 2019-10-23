Вильнюс, , 14:39 — REGNUM Государственная продуктово-ветеринарная служба Литвы сегодня, 23 октября, официально подтвердила, что в районе Алитуса, где 16 октября сгорел крупнейший в Прибалтике завод по утилизации автомобильных покрышек, дикие животные дохнут из-за отравленного воздуха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В лаборатории ветеринары исследовали найденного мёртвого зайца. Констатировано, что он отравился загрязнённым из-за пожара воздухом. Ранее литовские власти отрицали масштаб катастрофы, утверждая, что слухи о мёртвых животных — это искусственное умышленное нагнетание паники неизвестных среди населения. При этом официально признавалось, что уровень загрязнения воздуха в Алитусе местами в 8 раз выше нормы.

Очаги возгорания тлеют на заводе до сих пор, территория задымлена, пожарные внутри сгоревшего здания работают с кислородными баллонами, а в штабе у здания сотрудники спасательных служб носят респираторы.

В настоящий момент пожарные ищут тлеющие остатки покрышек, гасят их и готовятся к вывозке сгоревшего вторсырья. Пожар продолжается уже седьмые сутки.

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