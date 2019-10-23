Село Топчиха, Алтайский край, , 14:37 — REGNUM Отсутствие должного медицинского обслуживания привело к вспышке педикулёза в Топчихе (районный центр Топчихинского района Алтайского края). Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM местный депутат Вячеслав Лаптев, рассадником вшей на протяжении долгого времени является детский дом, воспитанники которого посещают районную школу наравне с обычными учащимися.

«История, достойная анекдота. В нашем детском доме должны быть три медсестры и врач, но по факту работает только один приходящий медик, он не следит за вновь поступившими детьми из неблагополучных семей. Таким образом новички, минуя карантин, попадают в группы, разнося вшей по всему детскому дому.

А потом дети идут в общеобразовательную школу и приносят паразитов туда. В учебном заведении тоже есть проблемы с медиком. Ситуация дошла до того, что в местных аптеках закончились препараты от педикулёза. А местная администрация тем временем, из соображений убыточности закрыла единственную общественную баню, представляете?

Это произошло накануне зимы. А туда, между прочим, ходили многие пожилые люди, у которых уже нет сил самостоятельно заниматься растопкой домашней бани. Так что герой России Дмитрий Дорофеев, чьим именем названа Топчихинская средняя школа №1, может по праву «гордиться» за своих земляков», — отметил депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года жители Топчихи тоже жаловались на педикулез, которым их дети заразились в школе. Тогда статья ИА REGNUM о ненадлежащем и жестоком обращении с воспитанниками привела к возбуждению уголовного дела в отношении руководства детским домом.

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