Курган, , 14:21 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет генеральный директор ООО «Анпрас» по обвинению в коммерческом подкупе сотрудника ЗАО «Курганстальмост». Размер взятки составил свыше 230 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Следствием установлено, что 53-летний гендиректор в период со 2 февраля 2016 по 29 декабря 2018 года перечислял управленцу ЗАО «Курганстальмост» деньги в виде процента с оплаты по договорам (так называемые «откаты») с целью решения вопросов о своевременной и быстрой оплате товара. В ходе расследования обвиняемый вину признал.

Мужчина обвиняется по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Ему грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы до семи лет.