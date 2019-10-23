Анкара, , 14:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли 200 кг марихуаны во время спецоперации, проведенной на юге провинции Анталья, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Во время мероприятий по пресечению распространения незаконных наркотических препаратов были также арестованы два человека, подозреваемые в совершении указанных преступлений.

Напомним, Турция ведет активную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В декабре 2018 года здесь было изъято свыше 1 тыс. 200 кг героина — крупнейшей за всю историю страны партии.

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