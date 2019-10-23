Можайск, Московская область, , 14:14 — REGNUM Подмосковную реку Ведомку, протекающую по территории Можайского района, загрязняют сточными водами. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.

На проблему первыми обратили внимание жители деревни Кожухово, которые омрачились с жалобой в природоохранное ведомство. По предварительным данным, сброс стоков идет с очистных сооружений, эксплуатируемых ООО «Финансово-проектная лизинговая компания». Точный источник загрязнения определят после взятия лабораторных проб.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковную реку Островня (Одинцовский г.о.) ведут сброс сточных вод с очистных сооружений парк-отеля «Царский лес», расположенного в одноименном селе.

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