Уфа, , 14:18 — REGNUM 218 человек, в том числе 7 детей погибли с начала года на пожарах в Башкирии. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего с начала года в Башкирии произошло 10 047 пожаров, в которых погибло 218 человек, в том числе 7 детей. Огнеборцам удалось спасти 3829 человек. При этом травмы получили 217 человек.

Сотрудники МЧС предупреждают, что с началом отопительного сезона возрастает риск возникновения пожаров из-за неправильной эксплуатации печей, которые запрещается оставлять без присмотра.

Они рекомендуют устанавливать в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели, благодаря которым в Башкирии уже спасено 291 человек, в том числе 126 детей.