Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM В результате дорожной аварии на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала в Петербурге в медицинские стационары доставлены семь пострадавших. Об этом сообщила в своем микроблоге вице-губернатор города Анна Митянина.

Напомним, столкнулись автомобили Renault и Volkswagen, вылетев на пешеходный переход.

В НИИ скорой помощи в состоянии средней тяжести доставлено два человека, в Мариинскую больницу — двое пострадавших в тяжелом состоянии, в горбольницу №26 двое в средней тяжести, еще один человек — в Покровскую больницу, также в состоянии средней тяжести.

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