Ростов-на-Дону, , 13:39 — REGNUM Два человека объявлены в розыск после перестрелки в Орловском районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек. Об этом со ссылкой на представителя главы Чеченской республики в Ростовской области Имрана Исраилова сообщил Интерфакс.

Отметим, что ранее сообщалось о трёх или четырёх участниках перестрелки, объявленных в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в результате конфликта из-за земли на хуторе Чернозубов были убиты пять человек, двое госпитализированы. Местные СМИ сообщали о противостоянии двух семей из-за нескольких участков пастбища. На данный момент СКР сообщил о задержании одного подозреваемого по делу об убийстве, возбужденному после перестрелки.