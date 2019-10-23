департамент Вар, , 13:48 — REGNUM Мужчину, забаррикадировавшегося в археологическом музее в коммуне Сен-Рафаэль департамента Вар на юге Франции, задержали сотрудники полиции. Об этом сообщает 23 октября телеканал BFMTV. Сообщается, что неизвестный в среду утром, до открытия музея для посетителей, проник на его территорию и забаррикадировался в одном из помещений. Он также вывесил плакаты с надписями на фасаде здания.

«Музей превратится в ад», — приводится текст одного из них.

Как сообщают журналисты телеканала, мужчина задержан. Он не был вооружен, и операция прошла без пострадавших. Его личность пока не установлена. В правоохранительных органах предполагают, что это был «поступок неуравновешенного и безвредного человека».

Полиция продолжает осматривать здание музея и не сняло оцепление.

Напомним, сообщения о том, что возле музея полиция перекрыла улицу, поступили утром. В СМИ говорилось, что на фасаде музея вывешены платы с угрозами на арабском языке.