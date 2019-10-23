Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:34 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске горадминистрация отказывается принимать работы у дорожников, пока не будет лабораторно изучено качество асфальта, уложенного во время снегопада. Об этом сообщил в своём аккаунте сети «Инстаграм» глава города Алексей Романов.

Скриншот со страницы Алексея Романова Www.instagram.com/alekseyromanov89/

«Сегодня увидел, как подрядчик укладывает асфальт на тротуаре по улице Муравленко. И это — невзирая на неоднократные предупреждения. Такого быть не должно! Дал поручение провести служебную проверку и разобраться в ситуации. Одно могу сказать: такая работа из бюджета оплачиваться не будет!», — заявил глава Ноябрьска.

В подрядной организации «Севердорстрой» возмущаются в ответ, что укладывали последний участок пешеходной дорожки. Причём тротуар там не планировался, и работы производятся за счёт экономии.