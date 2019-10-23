Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 23 октября 2019, 13:34 — REGNUM В ямальском городе Ноябрьске горадминистрация отказывается принимать работы у дорожников, пока не будет лабораторно изучено качество асфальта, уложенного во время снегопада. Об этом сообщил в своём аккаунте сети «Инстаграм» глава города Алексей Романов.
В подрядной организации «Севердорстрой» возмущаются в ответ, что укладывали последний участок пешеходной дорожки. Причём тротуар там не планировался, и работы производятся за счёт экономии.