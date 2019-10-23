Барнаул, , 13:31 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю проинформировало граждан о надвигающейся непогоде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спасатели со ссылкой на синоптиков оповестили, что завтра, 24 октября, в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом, а на дорогах — гололедица. Порывы ветра при этом могут достигать 20 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима в Алтайский край пришла 18 октября, а уже 20 октября снега выпало столько, что в Солонешенском районе под его тяжестью упало несколько электрических опор, почти два дня потребовалось на восстановление энергоснабжения.

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