Норильск, Красноярский край, , 13:28 — REGNUM В выработке на месте гибели троих сотрудников «Норникеля» специалисты провели исследования отобранного воздуха и не обнаружили превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в пресс-службе компании, трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами.

По предварительным данные «Норникеля», работники погибли от удушья, полученного из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки.

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Компания выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудников и заявила, что возьмёт на себя расходы по захоронению погибших, а также выплатит их родным материальную помощь.

Также, по словам директора Заполярного филиала «Норникеля» Николая Уткина, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в тупиковой выработке рудника «Таймырский» (горизонт — 1345) были обнаружены мёртвыми трое работников «Норникеля».

»По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом», — говорилось в сообщении ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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