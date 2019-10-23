Вильнюс, , 13:24 — REGNUM Литовские власти могут умалчивать последствия для экологии сгоревшего 16 октября в городе Алитус крупнейшего в Прибалтике завода по утилизации использованных автомобильных покрышек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 октября. Косвенно это подтверждает мэр Алитуса Нериюс Цисюлис, который резко раскритиковал центральные власти в вялой реакции на масштабное ЧП.

Производственные помещения загорелись в ночь на 16 октября, но локализовать пожар удалось только спустя сутки. Ещё 4 суток подряд фиксировались отдельные очаги возгорания, а над городом стоял плотный дым из химических соединений и твёрдых частиц. Населению шестого по величине города Литвы было предложено либо уехать, либо не выходить на улицу. Было запрещено использовать в пищу продукты, купленные в уличных лотках, и овощи, выращенные на собственных огородах.

Для тушения пожара привлекли всю пожарную технику из близлежащий районов, в тушении участвовала армия, у фермеров запросили тракторы и другую технику. Позже МВД Литвы официально сообщило, что загрязнение воздуха в некоторых районах превышает норму в восемь раз, однако представители природоохраны заверили, что загрязнение якобы не попало в бассейн реки Неман, которая как раз проходит через Алитус.

Судя по всему, ситуация оказалась сложнее, нежели литовские официальные власти пытались представить изначально. В районе Алитуса начали дохнуть дикие животные. Социальные сети обошла фотография мёртвого зайца у дороги.

«Помните того мёртвого зайца? Только что я получил неофициальные новости из ветеринарной службы, что заяц, скорее всего, погиб из-за последствий этого пожара, специалисты обнаружили сажу. Дальше будет выясняться про тяжёлые металлы. Если это будет подтверждено официально — то грустно будет не тем словом», — написал на своей странице в социальной сети Facebook Нериюс Цисюлис.

О том, что литовские власти не всё рассказывают своему населению, свидетельствуют и в министерстве защиты окружающей среды Эстонии, которая вообще не имеет границ с Литвой и находится от места пожара в 600 км.

Главный специалист пресс-службы министерства защиты окружающей среды Эстонии Кадри Каукси сказала, что государственные станции мониторинга качества воздуха в Эстонии не зарегистрировали в связи с пожаром роста содержания в воздухе мелких частиц, но на литовских и польских станциях мониторинга была зафиксирована очень плохая ситуация, пишет эстонская газета Postimees. «Эстонию спасли западные ветра», — пишет газета.

«По своим токсикологическим свойствам они опасны как для здоровья человека, так и для окружающей среды в целом. Помимо загрязнения воздуха, при тушении пожара происходило еще и загрязнение поверхностных вод. Ущерб окружающей среде в регионе нельзя оценить более точно до тех пор, пока не будут проведены соответствующие измерения, но органическую продукцию на загрязненной территории совершенно точно нельзя будет выращивать годами», — сказала Каукси.

Река Неман, которая проходит через Алитус, далее идёт вдоль границы с Калининградской областью и впадает в Куршский залив. Кроме того, сам Алитус находится в южной части Литвы, в 50 км от границы с Белоруссией, в 45 км от границы с Польшей и в 100 км от границы с Калининградской областью.

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