Село Елань, Волгоградская область, , 13:11 — REGNUM Двое мужчин обстреляли окна сельских домов в Еланском районе Волгоградской области. В результате выстрелов жильцы домов не пострадали. В хулиганстве подозревают неработающих местных жителей 30 и 34 лет. Их задержали, у одного из них изъяли незарегистрированное охотничье ружьё, сообщили 23 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Два заявления от жителей села Краишево поступили в районный отдел полиции 19 октября. Селяне сообщили, что накануне вечером неизвестные несколько раз выстрелили в окна их домов, а затем скрылись на мотоцикле. На месте происшествия эксперты изъяли гильзы от охотничьих патронов 16 калибра, а в стенах домовладений — дробь. 22 октября подозреваемых задержали, двое мужчин сознались в преступлении, пояснив, что перед стрельбой они изрядно выпили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.