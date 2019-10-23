Дзержинск, Нижегородская область, , 13:07 — REGNUM В отношении одной из домоуправляющих компаний (ДК) в Дзержинске возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

По данным следствия, руководство ДК для ухода от налогов использовали схему искусственного дробления бизнеса, разделяя компанию на подконтрольные и взаимозависимые структуры.

Всего в 2017—2018 годах ДК уклонилось от уплаты налогов на 102,8 млн рублей.

В настоящее время в офисах организации проходят обыски и изъятия документов, представляющих интерес для следствия. Устанавливаются все детали произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по аналогичной статье в начале октября было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей трех нижегородских охранных предприятий. Следствие полагает, что руководители взаимозависимых организаций уходили от налогов путем взаимодействия с фиктивными организациями, с которыми фактически хозяйственные взаимоотношения отсутствовали. Компании не заплатили налогов более чем на 91 млн рублей.