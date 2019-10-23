Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Огнестрельное ранение в грудь получил сотрудник полиции в Петербурге вечером 22 октября. Пьяный дебошир выстрелил в полицейского из самодельного огнестрельного устройства. Пострадавший госпитализирован, предполагаемый преступник задержан. Это стало вторым нападением на сотрудника МВД в городе за минувшие сутки.

Полицейский прибыл в квартиру одного из домов по улице Шотмана и потребовал прекращения противоправных действий от мужчины 1985 года рождения. Вместо этого злоумышленник произвел в полицейского выстрел, причинив слепое огнестрельное пулевое ранение груди.

Полицейский госпитализирован, ему оказывается необходимая помощь, его жизни ничего не угрожает. Покушавшийся на его жизнь мужчина задержан и помещен в токсикологию с последующим ходатайством об аресте. Возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков. В 2013 году его приговорили к условному сроку за наркопреступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день на Сенной площади злоумышленник при задержании ударил полицейского ножом в руку. Этот хулиган также задержан, полицейский проходит амбулаторное лечение.

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