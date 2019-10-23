Карпинск, Свердловская область, , 12:53 — REGNUM В Карпинске (Свердловская область) будут судить водителя бензовоза, которого обвиняют в гибели трёх туристов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, гражданин ехал пьяным за рулём бензовоза по автодороге Карпинск-Кытлым. С собой водитель вёз десять пассажиров-туристов, подсевших в разное время на трассе.

Водитель не справился с управлением, и грузовик слетел в кювет, после чего загорелся и взорвался. Три человека погибло, семеро — получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть двух и более лиц по неосторожности, а также причинении тяжкого вреда здоровью, совершённого в пьяном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 июля 2019 года. Бензовоз взорвался в районе горы Конжаковский камень.

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