м. Свобода, , 12:33 — REGNUM В Курской области полиция устанавливает личность мужчины, который с ножом напал на двух школьниц в населённом пункте Свобода Золотухинского района. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция со слов пострадавших составила фоторобот. Подозреваемому на вид 45−50 лет, рост — около 160 см, худощавого телосложения, глаза тёмные, впалые щеки и глаза. Во время нападения мужчина был в камуфляже.

По информации портала «Друг для друга», неизвестный напал на двух 15-летних девочек вечером 21 октября в районе монастыря Коренная пустынь. Он ударил одну из школьниц ножом в руку, второй приставил нож к горлу. Однако девочкам удалось отбиться от нападавшего, воспользовавшись перцовым баллончиком.