Москва, , 12:27 — REGNUM Из здания Совета Федерации, расположенного на улице Большая Дмитровка в центре Москвы, эвакуируют сотрудников и посетителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», — прозвучало в аудиообъявлении.

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В настоящее время все лифты отключены. О причинах срочной эвакуации пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в начале сентября проводилась эвакуация пассажиров и персонала Павелецкого железнодорожного вокзала. Такие меры были предприняты после поступившего анонимного сообщения о «минировании».

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