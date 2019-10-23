Киев, , 12:26 — REGNUM По уровню загрязнения воздуха Киев практически сравнился со столицей Китая, свидетельствуют данные специализированного ресурса AirVisual.

Индекс качества воздуха на проспекте Науки, а также на бульваре Перова превышает 160 единиц, что сопоставимо с загрязнением некоторых районов Пекина. Такой уровень загрязнения считается опасным для здоровья.

По данным ресурса, городами с самым грязным воздухом на планете являются столицы Бангладеш и Индии — Дакка и Дели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители властей Киева заявили, что в городе образовался смог, поскольку, во-первых, стоит безветренная погода, а, во-вторых, жители города массово сжигают опавшую листву.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве рассказали, откуда в городе взялся смог