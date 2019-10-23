Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 12:17 — REGNUM На Ямале причиной пожара на гаражной площадке по улице Больничная в Лабытнанги, в результате которого один человек пострадал, разрушено пять строений, стала неверная эксплуатация газового баллона и его последующий взрыв. Сведения пока предварительные, сообщили корреспонденту РЕ в пресс-службе горадминистрации.

Ликвидация последствий взрыва в гаражах Пресс-служба горадминистрации Лабытнанги

Инцидент произошёл 22 октября около 15:00 по местному времени (13:00 мск). Пострадавшему оказана медицинская помощь.

В ходе внепланового заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям управляющим компаниям поручено привести в порядок придомовые территории Лабытнанги, а также подъезды, коридоры, лестницы жилых домов, на предмет наличия хлама и его ликвидации.

Сотрудникам газонаполнительной станции будет продолжена практика обмена газовых баллонов по принципу «забираем пустой — отдаем заказчику полный».