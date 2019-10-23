Ростов-на-Дону, , 12:09 — REGNUM Следственный комитет намерен требовать заключения под стражу подозреваемого в участии в перестрелке в Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек. Вопрос должен быть решен в течение двух суток.

«Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток», — заявил представитель СКР ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в результате перестрелки, возникшей из-за земельного конфликта, были убиты пять человек, двое ранены и находятся в реанимации. В рамках расследования уголовного дела по статье об убийстве задержан подозреваемый.