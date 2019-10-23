Самара, , 12:08 — REGNUM Начальник цеха предприятия, которого признали виновным в гибели двух рабочих, осужден в Самаре. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В суде было установлено, что в августе прошлого года начальник цеха устно поручил рабочим провести профилактические работы и отчистить емкость для хранения жидкого кислорода. Перед исполнением данных работ начальник не проконтролировал безопасность их проведения.

Отмечается, что емкость для хранения жидкого кислорода не была отсоединена от подводящих кислород коммуникаций.

Кроме этого, начальник цеха не обеспечил последовательность и режим выполнения газоопасной работы и не осуществил контроль за состоянием воздуха в емкости. Все это привело к пожару в цехе и смерти двух рабочих на месте происшествия.

Суд признал начальника цеха виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком в два года.