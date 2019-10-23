Ульяновск, , 11:58 — REGNUM В Засвияжском районе Ульяновске перед судом предстанет учащаяся педагогического колледжа, которой инкриминируют нападение на двух мужчин. Об этом сообщает прокуратура региона.

Двое мужчин с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу ночью 16 марта 2019 года. В ходе разбирательств было установлено, что в тот вечер потерпевшие находились в доме по улице Камышинская, где было организовано застолье. В гостях там же была обвиняемая, с которой у одного из потерпевших возник конфликт.

Как полагает следствие, обвиняемая нанесла жертве несколько ударов ножом в разные части тела, также ранения получил пытавшийся пресечь преступные действия хозяин квартиры.

Учащейся колледжа предъявлено обвинение по признакам преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, страшная трагедия разыгралась в селе Патрикеево в Ульяновской области 18 августа. В одном из домов были обнаружены трупы пятерых человек — трёх взрослых и двух четырёхлетних детей. Позднее возле вышки сотовой связи вблизи села было найдено тело 16-летнего молодого человека, являвшегося родственником погибших. По данным следствия, подросток расправился со своими родственниками — матерью, бабушкой, дедушкой, а также малолетними братом и сестрой, а затем покончил с собой. В оставленной школьником предсмертной записке он объяснил, что решил забрать с собой родных, чтобы они «не переживали».

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