Луганск, , 11:54 — REGNUM В районе участка разведения сил боевик 72-й бригады ВСУ подорвался на мине, ранее установленной украинскими силовиками, сообщили 23 октября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«В ходе выполнения инженерных работ вблизи автомобильной дороги, ведущей в населённый пункт Золотое-4, военнослужащий одного из подразделений 72-й бригады ВСУ подорвался на мине, установленной предшественниками из десятой бригады», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что раненный боевик был доставлен в тяжёлом состоянии в больницу города Северодонецк. Отмечается, что подобные случаи происходят из-за отсутствия точных карт минных полей ВСУ.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе линии разграничения в Донбассе было обнаружено тело боевика ВСУ, скончавшегося от передозировки наркотиками.

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