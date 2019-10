Кемерово, , 11:43 — REGNUM В Кемерове за прошедшие сутки произошло 18 ДТП, пострадали два пешехода, один из них — ребёнок. Причина — многие автолюбители не успели поменять летнюю резину на зимнюю.

«Некоторые водители до последнего оттягивают «переобувку» автомобиля из-за прогноза погоды, мол, сейчас снег, а к обеду он растает», — цитирует газета «Кузбасс» заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Сергея Белова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём 23 октября в Кузбассе местами ожидаются осадки в виде дождя, ночью преимущественно в виде снег. Температура воздуха днём — 3, +2 oC, в предгорья до — 6 oC, ночью — 3, — 8 oC, по югу до — 12 oC. Ночью 23 октября в Усть-Кабырзе отмечалась изморозь.