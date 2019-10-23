Женева, Швейцария, , 11:59 — REGNUM Недалеко от штаб-квартиры агентства ООН по делам беженцев в Женеве мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, об этом 23 октября сообщает Reuters.

Инцидент был экстренно пресечен сотрудниками медицинских служб, мужчина был госпитализирован.

Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев Лиз Тросселл заявила, отвечая на вопросы журналистов, что человек жив, в настоящее время выясняется его личность и мотивы содеянного.

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