Уфа, , 11:45 — REGNUM Трое детей и женщина пострадали во время аварии с участием автобуса в Уфе. Об этом 23 октября сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожно-транспортное происшествие произошло в Уфе на улице Центральная. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Круз» не уступил дорогу микроавтобусу «Форд Транзит», который следовал по маршруту № 171.

Он отметил, что всего в автобусе ехали 16 пассажиров. Троих детей и женщину доставили в медицинское учреждение для осмотра врачами.

В настоящее время выясняются все обстоятельства данного ДТП.