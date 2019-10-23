Барнаул, , 11:41 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю обнародовало подробности задержания начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю №14. Его обвиняют в мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следователи СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение начальнику налоговой инспекции Цитата из видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2019 года чиновник вместе со своим знакомым пообещали предпринимателю из Бийска уменьшить сумму планируемых доначислению налогов в обмен на взятку в размере трёх миллионов рублей. Эти средства, якобы, предназначались уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку.

После того, как бизнесмен передал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей и было произведено их задержание. Следствие рассчитывает, что суд вынесет решение о заключении подозреваемых под стражу.

Также известно, что следователи наложили арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили.