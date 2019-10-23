Барнаул, 23 октября 2019, 11:41 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю обнародовало подробности задержания начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю №14. Его обвиняют в мошенничестве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следователи СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение начальнику налоговой инспекции
Следователи СК России по Алтайскому краю предъявили обвинение начальнику налоговой инспекции
Цитата из видео СУ СК РФ по Алтайскому краю

Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2019 года чиновник вместе со своим знакомым пообещали предпринимателю из Бийска уменьшить сумму планируемых доначислению налогов в обмен на взятку в размере трёх миллионов рублей. Эти средства, якобы, предназначались уполномоченному лицу сторонней налоговой инспекции, проводившей проверку.

После того, как бизнесмен передал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей и было произведено их задержание. Следствие рассчитывает, что суд вынесет решение о заключении подозреваемых под стражу.

Также известно, что следователи наложили арест на имущество обвиняемых — дорогостоящую недвижимость и автомобили.