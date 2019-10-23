Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Четырёхлетний мальчик впал в состояние комы после автомобильной аварии в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД по городу.

ДТП произошло на Вторчермете. Водитель «Дэу Матиз» проезжала по улице Новосибирская и планировала повернуть налево на Санаторную, однако не предоставила преимущество в движении «Газели», которая двигалась в прямом направлении.

Удар пришёлся в заднюю дверь «Дэу», из-за чего пострадал четырёхлетний мальчик, сидевший в детском автокресле на заднем пассажирском сидении. Ребёнка увезли на машине скорой помощи, его доставили в больницу в состоянии комы с тяжёлой травмой головы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2019 года после ДТП в Екатеринбурге госпитализировали 10-летнюю девочку. Она сидела на переднем сидении автомобиля, попавшего в аварию.

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