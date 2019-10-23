Липецк, , 11:44 — REGNUM В селе Захаровка Липецкой области при столкновении автомобиля со строившимся зданием погибли два человека и пятеро получили травмы. Об этом сообщает новостной портал GOROD48 со ссылкой на начальника пресс-службы областного УМВД РФ Ольгу Снежкову.

По ее данным, ДТП произошло в ночь на 23 октября. В здание врезался автомобиль ВАЗ-2110, в котором находилось 7 человек. От удара погибли водитель и один пассажир. Остальные пятеро получили травмы разной степени тяжести, троих из них пришлось госпитализировать.

Стоит отметить, что ранее экспертами Общенародного российского фронта (ОНФ) были опубликованы статистические данные о снижении количества ДТП в большинстве регионов, где произвели ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги». Липецкая область также попала в число тех, где значительно уменьшилось количество дорожных аварий.