Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео с места убийства пяти человек в Орловском районе Ростовской области.

Полутораминутное видео снято в тёмное время суток. На кадрах сотрудники Следственного комитета проводят следственные действия на месте происшествия — нумеруют обнаруженные предметы, проводят опись. На видео видны гильзы, бейсбольная бита, оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, в результате конфликта между местными жителями из-за пастбища произошла перестрелка. Пять человек были убиты, двое ранены и находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 23 октября СК объявил о задержании одного из подозреваемых.