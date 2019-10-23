Красноярск, , 11:22 — REGNUM Прокуратура Красноярского края взяла на контроль ход проверки и расследования уголовного дела по факту группового несчастного случая в ПАО «ГМК «Норильский никель». Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в краевой прокуратуре.

Проверку по факту обнаружения в тупиковой горной выработке транспортного заезда №2 тел троих работников с признаками отравления организовала прокуратура Норильска.

В ходе проверки ведомство даст оценку соблюдению требований охраны труда на предприятии.

Предварительная причина смерти рабочих — отравление неустановленным веществом (газом).

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 октября на руднике «Таймырский» ЗФ «ГМК «Норильский никель» погибли трое работников 40, 45 и 49 лет. По предварительным данным следствия, причиной их смерти могло стать отравление неустановленным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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